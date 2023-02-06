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Государство и Бизнес Экономическая политика

ФИПС обучит специалистов промышленных предприятий Самарской области

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проведет в рамках образовательной деятельности по повышению квалификации 16-часовой дистанционный обучающий семинар для специалистов промышленных предприятий Самарской области.

Благодаря другому практическому семинару "Эффективная инвентаризация изобретений" слушатели узнают, как применить льготу по налогу на прибыль от доходов в виде прав на разработки и технические решения, как проводить инициативную инвентаризацию прав на результаты научно-технической деятельности.

Проведение мероприятий анонсировал директор ФИПС Олег Неретин 2 февраля в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, посвященной организации взаимодействия между Роспатентом и регионом.

"В рамках семинара за один поток мы сможем обучить до 1000 специалистов промышленных предприятий Самары. Помимо вопросов, посвященных инвентаризации, наши эксперты готовы осветить и другие темы сферы интеллектуальной собственности. Отмечу, что ФИПС свыше шести лет занимается образовательной деятельностью, у нас более 20 образовательных программ. Уже не раз проведен семинар по эффективной инвентаризации, который дал хорошие результаты", - отметил Олег Неретин.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня вопросы интеллектуальной собственности имеют особое значение для Самарской области.

"Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", который входит в лидирующую группу. НОЦ сегодня объединяет шесть субъектов в РФ, а если учитывать университеты-участники, то это 16 регионов. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы. Уверен, это пойдет на пользу развитию научно-технологического потенциала нашего региона", - отметил губернатор Самарской области.

Также в ходе совещания была запланирована встреча специалистов Роспатента и ФИПС с ремесленниками региона по вопросам охраны региональных брендов.

"Потенциал для развития региональных брендов у области огромен", - заключил он.

Аккредитацию Роспатентом самарских вузов, участие НОЦ "Инженерия будущего" в эксперименте Минобрнауки России и Роспатента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов, подачу заявки Самарской области на присвоение статуса "Столица изобретательства России" и другие вопросы также обсудили в ходе дискуссии.

В ней приняли участие глава Роспатента Юрий Зубов, советник губернатора региона Ольга Михеева, директор ВОИР Антон Ищенко, руководитель проектного офиса ФИПС Олег Ена, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Владимир Богатырев.

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