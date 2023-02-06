Жителей Самарской области приглашают рассказать о нашем регионе на международном конкурсе

Жителей Самарской области приглашают принять участие в V международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине". Прием заявок осуществляется до 20 марта 2023 года.

За четыре года проведения конкурса его участниками стали жители 87 регионов Российской Федерации и 43 стран.

Суть конкурса состоит в создании видеороликов или текстовых страниц-презентаций о своей стране, о малой родине или любимых местах на двух языках - русском и иностранном. Конкурсные работы размещаются в сети Интернет, а лучшие демонстрируются на крупных государственных площадках России. Принять участие в конкурсе может любой желающий, возрастные ограничения отсутствуют.

Организаторами конкурса являются АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" и комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Цель конкурса - патриотическое воспитание детей и молодежи, повышение уровня знания истории России, ее культуры и языка, формирование гражданственности и национальной идентичности, укрепления традиционных российских ценностей, снижения международной напряженности.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и загрузить работу по ссылке. Подробная информация о конкурсе и методические рекомендации размещены на сайте проекта.