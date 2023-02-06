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Треть фермерской продукции будет продаваться онлайн к 2025 году

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам экспертов Россельхозбанка, объем рынка онлайн-продаж фермерских продуктов питания достигнет 50 млрд рублей до конца текущего года. Ключевыми драйверами такого роста являются эффект низкой базы, распространение тренда потребления экологически чистой продукции и правильного питания, а также выход производителей в онлайн-продажи.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Запрос потребителей на онлайн-покупки сформировал новый тренд развития для рынка фермерской продукции — на маркетплейсы пришли производители продуктов питания, характерными качествами которых являются экологичность и органический цикл производства. По оценкам экспертов Россельхозбанка, к 2025 году на платформах российских маркетплейсов в категориях "эко", "зеленая" или "органическая" будет размещено порядка 30% фермерской продукции.

В 2022 году россияне заказали в сети продовольственные товары на сумму более 600 млрд рублей (на 40% больше чем в 2021 году). По оценкам РСХБ, до конца текущего года объем российского рынка онлайн-продаж продуктов питания составит более 700 млрд рублей, из которых 50 млрд могут составить заказы на фермерскую продукцию. Реализация продовольственной продукции онлайн считается более экологичной: при продаже товаров на маркетплейсах производители регулируют сбытовую цепь самостоятельно и подстраивают предложение под спрос, минимизируя потери при хранении.

"Одним из значимых этапов работы площадок онлайн-продаж является доставка. Стремясь расширить клиентскую аудиторию за счет неуклонно растущего спроса на качественное и быстрое обслуживание, производители и маркетплейсы модернизируют логистические схемы, делая доставку не только удобной, но и экологичной. В России в последние 5 лет активно развивается доставка с нулевым углеродным следом: это велосипеды и пешие курьеры. Компенсирует негативное воздействие на окружающую среду также доставка в пункты самовыдачи, порядка 65% заказов маркетплейсов покупатели предпочитают забирать самостоятельно", — прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Развитие онлайн-продаж фермерской продукции на платформах по продаже продуктов питания или специализированных фермерских маркетплейсах дает сельхозпроизводителям ряд преимуществ: прямой выход на покупателя, экономию на использовании складских помещений, а также логистике, маркетинге и доставке. Для маркетплейсов же это возможность расширить ассортимент за счет уникальных свежих качественных товаров.

Более активному выходу экологически чистой сельхозпродукции в онлайн-продажи также будет способствовать установившаяся тенденция роста доли продукции крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей в структуре производства продукции сельского хозяйства. Несмотря на сокращение абсолютного количества КФХ и ИП за последние 5 лет на 29,5% (с 175 тыс. единиц в 2016 году до 123 тыс. единиц в 2021 году) из-за общей тенденции к укрупнению бизнеса, доля продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства выросла до 15,4% в 2021 году с 12,5% в 2017 году. Эксперты РСХБ ожидают, что положительная динамика роста продуктивности и производительности КФХ сохранится, и к 2025 году объем продукции, производимой КФХ, вырастет более чем на 50%.

Развитию российского рынка фермерских продуктов также способствует озабоченность потребителей качеством, составом и происхождением продуктов, которые они употребляют. Например, размещенная на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное продукция проходит обязательную сертификацию, что становится гарантией качества для покупателей. Через витрину Своё Родное реализовывают продукцию более 10,5 тыс. фермеров, на онлайн-витрине маркеплейса представлено более 100 тыс. товаров.

На текущий момент ТОП продукции, реализуемой фермерскими хозяйствами на маркетплейсах, составляют продукты ready-to-eat: молочные продукты — 20%, сыры — 20%, колбасы — 15%, а также соленья, варенье, мед и алкоголь. По оценкам экспертов Россельхозбанка, структура потребительской корзины в онлайн-продажах фермерских продуктов с ростом объема рынка будет смещаться в сторону необработанных продуктов: молока, свежего мяса птицы и яиц.

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