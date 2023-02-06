В региональном минтрансе подвели итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", приведенных в нормативное состояние в 2022 году.
На минувшей неделе прошло заседание регионального проектного офиса с участием представителей ГИБДД, департамента общественной безопасности Самарской области, администраций городских округов и представителей общественности.
Сегодня одной из приоритетных задач нацпроекта остается снижение аварийности на дорогах. К 2030 году показатели смертности в ДТП должны уменьшиться в 3,5 раза. Для достижения этой цели предусмотрены меры по обеспечению не только качественного покрытия, но и обустройству элементов дорожной инфраструктуры.
"По итогам 2022 года на региональных дорогах мы наблюдаем снижение по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 33,9%, по отношению к 2021 году. А это значит, что меры, которые мы принимаем в процессе ремонта и обустройства дорог, эффективны", - отметил Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Напомним, в Самарской области для обеспечения безопасности на объектах национального проекта в 2022 году установили 5 545 дорожных знаков, порядка 49,5 тыс. п.м барьерного и более 4 тыс. п.м пешеходных ограждений, 119 светофоров и 9,9 тыс. п.м стационарного освещения.
На проезжую часть нанесли свыше 893 тыс. п.м разметки, а вдоль дорог обустроили более 11,2 тыс. п.м тротуаров. Установили 49 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и обустроили 35 искусственных дорожных неровностей.
По итогам заседания участники решили продолжить активную работу по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах капитального ремонта и ремонта, проводимых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
В рамках работы мобильных бригад, созданных совместно с УГИБДД, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, будет продолжена практика по выявлению аварийно-опасных участков, анализу каждого ДТП на автомобильных дорогах регионального значения с погибшими или ранеными и разработке краткосрочных и перспективных инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение количества дорожных инцидентов.
Также по поручению главы региона регулярно в конце года проводится "Месячник безопасности дорожного движения" - наряду с рейдовыми мероприятиями ГИБДД, в образовательных учреждениях проходят открытые уроки и занятия, направленные на изучение и закрепление правил ПДД.
Последние комментарии
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
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