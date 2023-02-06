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Общество

В Самарской области оказывают содействие участникам госпрограммы по добровольному переселению в РФ

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства.

Один из таких примеров - Андрей Вяткин - гражданин соседней республики, который уже не первый год знаком с Самарой, здесь он получил высшее образование и начал свою трудовую деятельность.

Андрей Вяткин приехал в Самару в 2014 году из Уральска республики Казахстан, чтобы получить образование в Самарском государственном медицинском университете и исполнить свою мечту: стать врачом. С успехом окончил высшее учебное заведение, поступил в ординатуру.

Получив высшее образование и специальность, он начал трудовую деятельность с должности медицинского брата отделения онкологии, гематологии и химиотерапии детская клинической больницы. Затем один год отработал в "Самарской городской станции скорой медицинской помощи".

С августа 2022 года молодой человек трудился в должности врача-стажера инфекционного отделения для взрослого населения по борьбе с новой коронавирусной инфекцией covid-19 в одной из городских больниц.

Узнав о том, что подходит по критериям: имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и высшее образование, Андрей подал заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Андрей Вяткин с большой признательностью отзывается о сотрудниках полиции, которые помогали ему подготовить и подать необходимые документы, все доступно разъяснили.

В 2022 году Андрею Вяткину сотрудники полиции вручили свидетельство участника государственной программы. Обладателю свидетельства разъяснили и дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации.

Сейчас 26-летний Андрей трудится врачом-урологом, и как отмечает сам молодой человек, с удовольствием продолжит реализовывать себя в медицине на благо жителей Самарской губернии, которая стала для него вторым домом. В будущем он планирует обратиться в Управление по вопросам миграции с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

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