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Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой "Мир" с помощью смартфона

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2022 год количество транзакций картами "Мир" с использованием Pay-сервисов выросло в 2,9 раза и достигло 170 млн транзакций. POS-оборот по токенизированным — привязанным к смартфонам — картам также увеличился втрое.

Сегодня к Pay-сервисам привязано свыше 1,5 млн карт ВТБ. По итогам 2022 года токенизированный оборот по национальным картам, в том числе кобейджинговым, составил 109 млрд рублей — это в 3 раза превышает объем 2021 года. При этом траты по токенизированным картам других платежных систем ожидаемо сократились по итогам года в 5 раз.

Средний чек покупки, оплаченной картой "Мир" с помощью смартфона, сохранился на уровне прошлого года — 650 рублей. В среднем в месяц держатель карты совершает 26 токенизированных транзакций.

"Решение международных платежных систем и сервисов уйти из России не оказало существенного влияния на транзакционные привычки населения. Пользователи смартфонов на Android начали активно пользоваться для оплаты покупок картой "Мир", в том числе привязав ее к доступным Pay-сервисам. Только в ВТБ токенизировано свыше 1,5 млн национальных карт, то есть каждый десятый "Мир" в портфеле банка, и оборот по ним кратно вырос. По мере замещения карт международных платежных систем национальными в портфеле банка обороты продолжат расти. Владельцы смартфонов на iOS вскоре также смогут решить для себя вопрос бесконтактной оплаты без участия пластиковой карты благодаря платежным стикерам и технологии СБП", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

Количество транзакций по цифровым картам ВТБ за 2022 год увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций. Общий объем трат клиентов по цифровым картам за 2022 год увеличился на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты "Мир": за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей, что в 8,4 раза превышает показатель прошлого года.

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