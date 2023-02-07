Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области проведены проверочные мероприятия на территории тепличных комплексов, расположенных в Волжском районе.
В результате проведенных мероприятий выявлено 18 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Мигранты привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".
Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063