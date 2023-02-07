Абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" могут передавать показания счетчика с помощью Алисы

Абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" теперь могут передавать показания газового счетчика с помощью нового навыка голосового помощника Алиса "Передать показания Газпром Межрегионгаз".
Для этого необходимо:
— сказать: Алиса, включи навык "Передать показания Газпром Межрегионгаз";
— назвать код либо регион (63 либо Самарская область);
— указать номер лицевого счета;
— передать показания по приборам учета газа.
Показания вносятся на лицевой счет на следующий день.
"Постоянное повышение качества — одна из наших приоритетных задач. Для этого важно расширять каналы взаимодействия с абонентами и автоматизировать рутинные процессы. Сейчас наблюдается стремительное развитие голосовых помощников в России и в мире. Отличным решением такой задачи стал всем известный голосовой помощник Алиса. Передача показаний через Алису станет хорошим дополнением к уже имеющимся каналам передачи данных. Чем больше у абонента вариантов — тем выше эффективность коммуникации", — отметил Михаил Смирнов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара".
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")