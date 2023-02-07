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Газовая отрасль ТЭК

Абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" могут передавать показания счетчика с помощью Алисы

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Абоненты "Газпром межрегионгаз Самара" теперь могут передавать показания газового счетчика с помощью нового навыка голосового помощника Алиса "Передать показания Газпром Межрегионгаз".

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Для этого необходимо:

— сказать: Алиса, включи навык "Передать показания Газпром Межрегионгаз";

— назвать код либо регион (63 либо Самарская область);

— указать номер лицевого счета;

— передать показания по приборам учета газа.

Показания вносятся на лицевой счет на следующий день.

"Постоянное повышение качества — одна из наших приоритетных задач. Для этого важно расширять каналы взаимодействия с абонентами и автоматизировать рутинные процессы. Сейчас наблюдается стремительное развитие голосовых помощников в России и в мире. Отличным решением такой задачи стал всем известный голосовой помощник Алиса. Передача показаний через Алису станет хорошим дополнением к уже имеющимся каналам передачи данных. Чем больше у абонента вариантов — тем выше эффективность коммуникации", — отметил Михаил Смирнов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

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