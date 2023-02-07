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Новикомбанк увеличил финансирование предприятий промышленности более чем на 30%

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2022 года увеличил кредитный портфель юридических лиц на 32,4% — до 540,2 млрд руб. В условиях сложной экономической ситуации банк стабильно оказывает финансовую поддержку на оптимальных условиях предприятиям, которые выполняют задачи по наращиванию выпуска современной востребованной продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

С целью повышения доступности финансирования для высокотехнологичных предприятий Новикомбанк оперативно запустил собственные специальные программы поддержки промышленности. Также банк участвует в реализации ключевых механизмов с господдержкой. Все эти меры позволяют предоставлять клиентам финансирование на комфортных для них условиях.

"Несмотря на серьезные потрясения, с которыми столкнулся банковский рынок и российская экономика в целом, бизнес-модель Новикомбанка показала высокую устойчивость и эффективность. Банк активно наращивал кредитование, поддерживая ключевые проекты в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, судостроение, электроника, транспорт и нефтедобыча", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Уровень капитализации Новикомбанка по итогам 2022 года также вырос — объем собственных средств достиг 82,6 млрд руб. Рентабельность базового капитала (ROE) превысила 30%. При этом, несмотря на значительные темпы роста бизнеса, Новикомбанк сохраняет лидирующие позиции среди российских финансовых организаций по уровню CIR (отношение операционных расходов к доходам) — на 1 января 2023 года его уровень составил 26,4%. Положительные результаты работы Новикомбанка нашли отражение в динамике его рейтингов, в 2022 году они были повышены сразу на две ступени. Сегодня у банка высокие кредитные рейтинги от трех ведущих российских агентств — ruA+ от "Эксперт РА", A+ от АКРА и АА- от НКР.

"Прошедший год, возможно, был самым трудным с точки зрения беспрецедентных вызовов, с которыми столкнулась наша экономика. Тем значительнее результат, достигнутый Новикомбанком. Мы доказали, что даже в сложных условиях ограничений и перестройки процессов можем работать эффективно. Банк готов наращивать капитал и увеличивать темпы финансирования промышленности, перед которой сегодня стоят задачи импортозамещения и достижения технологического суверенитета в отдельных стратегических отраслях. Мы также внедряем социально ориентированные розничные продукты для сотрудников предприятий. По согласованию с акционером, Госкорпорацией Ростех, Новикомбанк реинвестирует полученную прибыль в производство современной качественной продукции, тем самым поддерживая своих партнеров в текущих непростых условиях", — подчеркнула Елена Георгиева.

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