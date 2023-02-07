Тольяттиазот поделился опытом внедрения инноваций

Накануне Дня российской науки в рамках конференции "Интеллектуальная собственность как драйвер развития науки и технологий" начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, д. т.н, профессор Сергей Афанасьев поделился опытом создания и внедрения инноваций в производственные процессы.

Успех в продвижении патентов, по мнению ученого, может быть обеспечен благодаря привлечению широкого круга высококвалифицированных специалистов — технологов, конструкторов, проектировщиков, экономистов, экологов, работников лаборатории. Подобный подход позволяет ускорить решение производственных задач, открывает новые направления для патентования.

Работа в сфере новаторских разработок на предприятии налажена с 1998 года. В разные годы завод по количеству полученных патентов опережал не только другие предприятия, но и научные объединения, вузы. Объектами интеллектуальной собственности являются технологии и оборудование. На сегодняшний день в активе ТОАЗа около 150 патентов на изобретения, полезные модели и товарные знаки.

На Тольяттиазот разрабатывают в том числе инновационные способы использования вторичных материальных ресурсов, образующихся в ходе производственной деятельности. Более десяти лет назад для химической отрасли была разработана технология по переработке углекислого газа, выбрасываемого ранее в атмосферу, в востребованный продукт — метанол. Данная инновация помогла значительно повысить экологическую составляющую предприятий отрасли.

По девяти патентам Тольяттиазота оформлены лицензионные договоры. Наглядным примером является и создание на площадке завода уникального производства карбамидоформальдегидного концентрата. Внедрение концентрата на десятках предприятий деревообработки помогло улучшить их экономические показатели и экологическую обстановку в регионах присутствия.

Патенты предприятия получили высокую оценку на ежегодно проводимых Московских международных салонах изобретений и инновационных технологий "Архимед", 26 из них отмечены медалями разного достоинства, что является рекордным числом по Самарской области.

"Успех появления инновационных технологий на производстве, предлагаемых научными сотрудниками предприятия, напрямую зависят от заинтересованности руководства и высококвалифицированных специалистов. Продукция патента должна соответствовать трем критериям — новизне, высокому изобретательскому уровню и промышленной применимости. Важно, чтобы в результате ее внедрения появилась экономическая выгода и экологический эффект. От получения патента до внедрения — большой путь, и без слаженной работы всей команды предприятия его не пройти", — отметил начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, д. т. н., профессор Сергей Афанасьев.