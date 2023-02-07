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Экс-глава судебного департамента Самарской области продолжит карьеру в УСД Херсонской области

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-глава судебного департамента Самарской области со 2 февраля 2023 г. руководит Управлением судебного департамента Херсонской области, сообщает "Самарское обозрение".

Сафоненко возглавлял региональное управление судебного департамента (УСД) более 12 лет - с февраля 2010 года. До того он курировал в управлении сектор капитального строительства. Летом 2022 г. он после критики в свой адрес в ряде местных телеграмм-каналов ушел в отставку.

Как пишет "СО", функционал Юрия Сафоненко на новом месте, скорее всего, останется прежним, но, несомненно, очень пригодится его опыт работы в секторе капстроительства.

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