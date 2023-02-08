В Большечерниговском районе мужчина похитил аккумуляторы с телефонной станции

В полицию Большечерниговского района поступило сообщение от мастера по обслуживанию автоматической телефонной станции о хищении аккумуляторов резервного питания.

Придя утром на работу, мужчина обнаружил входную дверь телефонной станции поврежденной, а из помещения пропали пять аккумуляторов резервного питания.

Полицейским поступила информация о том, что к краже может быть причастен 18-летний житель пос. Петровский. Предполагаемого злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный, ранее не судимый молодой человек признал свою вину в противоправном деянии и пояснил, что намеревался продать аккумуляторы, а денежные средства потратить на личные нужды.

В настоящее время Следственным отделением Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.