В Большечерниговском районе мужчина похитил аккумуляторы с телефонной станции

В полицию Большечерниговского района поступило сообщение от мастера по обслуживанию автоматической телефонной станции о хищении аккумуляторов резервного питания.
Придя утром на работу, мужчина обнаружил входную дверь телефонной станции поврежденной, а из помещения пропали пять аккумуляторов резервного питания.
Полицейским поступила информация о том, что к краже может быть причастен 18-летний житель пос. Петровский. Предполагаемого злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Безработный, ранее не судимый молодой человек признал свою вину в противоправном деянии и пояснил, что намеревался продать аккумуляторы, а денежные средства потратить на личные нужды.
В настоящее время Следственным отделением Отделения МВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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