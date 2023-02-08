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Государство и Бизнес Экономическая политика

Как научиться торговать зарубеж и почему именно Самарская область — лучшая площадка для старта

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наш регион вновь вошел в первую десятку субъектов страны по поддержке малых и средних компаний при выходе на внешние рынки. Губерния укрепила свои позиции и заняла 8 место в общем рейтинге регионов, подготовленном Российским экспортным центром.

Фото: https://mybiz63.ru

Итоги работы региональных Центров поддержки экспорта по итогам 2022 года были озвучены во вторник, 7 февраля, на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Архангельске.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран. Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг, от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках.

"Самарская область снова подтвердила высокий уровень взаимодействия с малым и средним бизнесом, ориентированным на экспорт. И мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку работы нашей команды, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Несмотря на все внешние сложности, общий объем поддержанного экспорта нашего региона по итогам прошлого года превысил 2,8 млрд рублей, заметно выросло число предпринимателей, использующих услуги Центра. И мы продолжим системно и комплексно работать с бизнесом, готовым выйти на новую ступень и представить свои товары и услуги на международной арене, используя региональные инструменты поддержки".

В Центре поддержки экспорта каждый предприниматель сможет получить услуги бесплатно или на условиях софинансирования, действующие на уровне региона, а также подать заявку на федеральные меры поддержки, которые реализует РЭЦ. Среди них — размещение в демонстрационном павильоне в иностранном государстве, финансирование расходов по экспортным контрактам, а также страховые, гарантийные и кредитные услуги.

Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева:

— Я хочу поблагодарить регионы, которые вошли в десятку лучших по поддержке малых и средних компаний, за выдающиеся результаты работы в такой непростой для всех год. Рейтинг наглядно отражает степень эффективности поддержки экспортеров и оказывает влияние на распределение объема федерального финансирования ЦПЭ между регионами на очередной период. С каждым годом борьба за более высокие позиции в рейтинге мотивирует ЦПЭ расширять клиентскую базу, более качественно оказывать услуги, уделять пристальное внимание планированию своей деятельности в среднесрочном периоде.

Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта, а также подать заявку можно на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).

По вопросам экспортной поддержки также можно обратиться:

e-mail: info@rus63.com

Telegram-чат: t.me/samaraexportcenter

тел. 8 (846) 262 00 62

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