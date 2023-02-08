Клиенты ВТБ стали в четыре раза чаще заказывать доставку карт

По итогам 2022 года количество карт, доставленных курьерской службой ВТБ, выросло в четыре раза. За год сервисом воспользовалось более 158 тысяч россиян. Пик спроса пришелся на декабрь, когда клиенты получили с доставкой на дом порядка 23 тысяч карт.
Воспользоваться сервисом доставки банковских карт на дом или в офис сегодня могут жители 91 российского города. В топ-5 мегаполисов по количеству доставленных карт по итогам 2022 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург.
Клиенты получают пластик в удобное для них время. В прошедшем году чаще всего клиенты банка заказывали на дом дебетовые карты: на них пришлось свыше 90% от всего объема доставки. Однако интерес к кредитным картам рос более динамично. С января по декабрь количество кредиток, доставленных клиентам, увеличилось в 6 раз, а дебетовых — в 4 раза.
В топ-3 городов, где спрос на сервис рос наиболее активно, вошли: Уфа (по итогам года здесь доставку карт стали заказывать в 9,5 раза чаще), Кемерово (в 8 раз), а третье место разделили Липецк и Иркутск (количество заказов курьеров увеличилось в 7 раз).
Россияне активно использовали возможность получить консультацию у выездных менеджеров банка и в результате оформили более 183 тыс. различных продуктов и услуг ВТБ. Почти половина из них пришлась на кредитные карты, порядка 40% на кредиты наличными и подключение зарплатных карт — 7%. Повышенный спрос наблюдался в период отпусков и подготовки детей к школьному периоду: наибольшее число продуктов выездные сотрудники оформили в августе и сентябре — 18,5 тыс. и 19,4 тыс. соответственно.
"Сегодня многие решают свои финансовые вопросы через дистанционные каналы: выездной формат обслуживания стабильно входит в число популярных способов взаимодействия с банком. Наши выездные сотрудники подробно консультируют, помогают оформить необходимые продукты или доставляют уже заказанный пластик в удобное клиентам время и место. За прошлый год они оформили порядка 350 тыс. продуктов и услуг. Мы видим, что интерес к сервису продолжает расти: в январе доставку банковских карт заказывали в 1,6 раза чаще, чем годом ранее. Отдельная категория, которой важно управлять своими финансами, не посещая офисы банка, особенно в периоды сезонных заболеваний — пенсионеры, и для них в 2021 году мы запустили доставку карт с одновременным переводом пенсии в ВТБ, что повышает доступность услуг для старшего поколения", — комментирует Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.
Курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов можно заказать на сайте. В короткие сроки — от трех часов после получения заявки от пользователя — сотрудник банка привезет дебетовую или кредитную карту. Сервис рассчитан прежде всего на тех, кто пока не пользуется продуктами банка и заполняет анкету на сайте. Для действующих клиентов доступен быстрый заказ дебетовых карт через ВТБ Онлайн. Он позволяет оформлять пластик с доставкой на дом в два клика в личном кабинете. Также пользователям приложения по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты с быстрой привязкой к смартфону.
Выездной формат обслуживания ВТБ запустил в 2021 году. Проект уже успешно реализован в 91 городе России. Банк работает над расширением географии доставки, и в текущем году она будет доступна уже во всех крупных городах России.
Последние комментарии
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