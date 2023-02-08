Самарец получил 11 лет колонии по обвинению в финансировании и оправдании терроризма

В пятницу, 3 февраля, Центральный окружной военный суд в Самаре провозглашен приговор мужчине, которого признали виновным в финансировании терроризма, трех эпизодах финансирования терроризма и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в суде.

Путем частичного сложения наказаний мужчине назначили 11 лет лишения свободы с двухлетним лишением права заниматься определенной деятельностью. При этом три года лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.