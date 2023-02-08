Самарец получил 11 лет колонии по обвинению в финансировании и оправдании терроризма

В пятницу, 3 февраля, Центральный окружной военный суд в Самаре провозглашен приговор мужчине, которого признали виновным в финансировании терроризма, трех эпизодах финансирования терроризма и публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в суде.
Путем частичного сложения наказаний мужчине назначили 11 лет лишения свободы с двухлетним лишением права заниматься определенной деятельностью. При этом три года лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.