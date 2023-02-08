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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Поволжье создадут новую инфраструктуру для 680 тысяч семей

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ДОМ.РФ работает над 26 проектами в Приволжском федеральном округе (ПФО). В рамках их реализации может быть использован механизм инфраструктурных облигаций. По словам главы подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Аллы Ивановой, реализация проектов даст возможность создать более комфортные условия жизни для 680 тысяч семей. Об этом она рассказала на конференции "Развитие жилищного строительства в ПФО".

На сегодняшний день финансирование на льготных условиях за счет механизма инфраструктурных облигаций одобрено для четырех тысяч проектов в Приволжском федеральном округе. В рамках реализации этих проектов будет осуществляться строительство инженерной инфраструктуры в Республике Башкортостан, Пензенской и Нижегородской областях. Также будет выполняться строительство дорог в Самарской области. В общей сложности реализация проектов обеспечит ввод в эксплуатацию свыше 12 миллионов квадратных метров жилой площади для 240 тысяч семей. По последним двум проектам финансирование уже осуществляется.

"Регионы Приволжского федерального округа активно подключились к применению механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. В настоящий момент именно здесь реализуется крупнейший проект в нашем портфеле — обход города Тольятти с мостом через Волгу. Объект знаковый не только для округа, но и для всей страны. Сейчас для ПФО прорабатываем 26 проектов, которые обеспечат ввод более 34 млн кв. м жилья", — отметила Алла Иванова.

Она уточнила, что в данном случае имеются в виду проекты в Саратовской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Чувашской Республике. В рамках их реализации будет осуществляться строительство инженерной, дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры.

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