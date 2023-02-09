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Здравоохранение Общество

В Самаре производят тренажеры виртуальной реальности для восстановления двигательных функций

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, операции на головном и спинном мозге, ДЦП, последствия перинатальных патологий, черепно-мозговые травмы — для реабилитации в таких сложных ситуациях в Самарском государственном медицинском университете разработали тренажеры ReviVR и ReviMotion. Их выпуск налажен в Центре серийного производства этого вуза.

С помощью шлема пациента погружают в виртуальную среду, где он гуляет, например, по лесу. Специальные сандалии с пневмокамерами воздействуют на подошвенные рецепторы, и человек испытывает ощущения как при ходьбе.

В виртуальной сцене пациент видит перед собой движущийся аватар — спутника, с помощью которого подключается работа зеркальных нейронов в мозге.

Реабилитация происходит во время выполнения упражнений ЛФК в игровой форме: пациент должен повторять движения за героем. Тренажер отслеживает движения, регулируя правильность выполнения упражнений.

ReviMotion также умеет анализировать состояние и эффективность занятий пациента.

ReviVR в 1,5 раза увеличивает эффективность реабилитации после инсульта. В 73% случаев отмечалось увеличение амплитуды и объема движений в суставах, улучшение синхронности движений в целом. В 27% случаев появлялись новые двигательные навыки, был сформирован правильный двигательный стереотип.

Центр серийного производства СамГМУ был открыт в ноябре 2022 года. Здесь выпускают и выводят на рынок инновационные медицинские изделия по разработкам вуза.

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