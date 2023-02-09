В Самаре производят тренажеры виртуальной реальности для восстановления двигательных функций

Инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, операции на головном и спинном мозге, ДЦП, последствия перинатальных патологий, черепно-мозговые травмы — для реабилитации в таких сложных ситуациях в Самарском государственном медицинском университете разработали тренажеры ReviVR и ReviMotion. Их выпуск налажен в Центре серийного производства этого вуза.
С помощью шлема пациента погружают в виртуальную среду, где он гуляет, например, по лесу. Специальные сандалии с пневмокамерами воздействуют на подошвенные рецепторы, и человек испытывает ощущения как при ходьбе.
В виртуальной сцене пациент видит перед собой движущийся аватар — спутника, с помощью которого подключается работа зеркальных нейронов в мозге.
Реабилитация происходит во время выполнения упражнений ЛФК в игровой форме: пациент должен повторять движения за героем. Тренажер отслеживает движения, регулируя правильность выполнения упражнений.
ReviMotion также умеет анализировать состояние и эффективность занятий пациента.
ReviVR в 1,5 раза увеличивает эффективность реабилитации после инсульта. В 73% случаев отмечалось увеличение амплитуды и объема движений в суставах, улучшение синхронности движений в целом. В 27% случаев появлялись новые двигательные навыки, был сформирован правильный двигательный стереотип.
Центр серийного производства СамГМУ был открыт в ноябре 2022 года. Здесь выпускают и выводят на рынок инновационные медицинские изделия по разработкам вуза.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров