16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье" Названы имена победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" В трех городах Самарской области пройдет премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей" Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей В Самаре подвели итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье-2022"

Театр Культура

Самарцев приглашают на вечер классического балета

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

24 февраля в Самарском театре оперы и балета состоится вечер хореографии выдающегося российского хореографа французского происхождения Мариуса Петипа — "Grand pas Петипа" (6+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Мариус Петипа (1818-1910) известен во всем мире как создатель русского классического балета. За более чем полвека работы в России он поставил более 60 спектаклей. Классические версии балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Раймонда", "Дон Кихот", "Баядерка", "Корсар", "Жизель" и многих других были поставлены именно Петипа.

Его балеты поражали яркой зрелищностью, масштабом и грандиозностью. В его постановках всегда есть четкая сюжетная линия, которой подчинено действие спектакля. Сольные, ансамблевые и массовые номера всегда мастерски объединены в единую композицию с хореографическим повествованием, в которой непременно одно из главных действующих лиц — музыка.

Музыку для балетов Петипа писали композиторы Петр Чайковский, Александр Глазунов, Людвиг Минкус и Цезарь Пуни.

Его балеты продолжают восхищать современных зрителей не меньше, чем его современников в XIX веке. Концертная программа "Grand pas Петипа" — театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Зрители увидят самые яркие фрагменты его самых популярных постановок и таких редких на российской сцене балетов, как "Венецианский карнавал", "Арлекинада", "Пробуждение Флоры" и многих других.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert820.html.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5