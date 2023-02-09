Самарцев приглашают на вечер классического балета

24 февраля в Самарском театре оперы и балета состоится вечер хореографии выдающегося российского хореографа французского происхождения Мариуса Петипа — "Grand pas Петипа" (6+).

Мариус Петипа (1818-1910) известен во всем мире как создатель русского классического балета. За более чем полвека работы в России он поставил более 60 спектаклей. Классические версии балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Раймонда", "Дон Кихот", "Баядерка", "Корсар", "Жизель" и многих других были поставлены именно Петипа.

Его балеты поражали яркой зрелищностью, масштабом и грандиозностью. В его постановках всегда есть четкая сюжетная линия, которой подчинено действие спектакля. Сольные, ансамблевые и массовые номера всегда мастерски объединены в единую композицию с хореографическим повествованием, в которой непременно одно из главных действующих лиц — музыка.

Музыку для балетов Петипа писали композиторы Петр Чайковский, Александр Глазунов, Людвиг Минкус и Цезарь Пуни.

Его балеты продолжают восхищать современных зрителей не меньше, чем его современников в XIX веке. Концертная программа "Grand pas Петипа" — театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Зрители увидят самые яркие фрагменты его самых популярных постановок и таких редких на российской сцене балетов, как "Венецианский карнавал", "Арлекинада", "Пробуждение Флоры" и многих других.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert820.html.