Самарцев приглашают на вечер классического балета

24 февраля в Самарском театре оперы и балета состоится вечер хореографии выдающегося российского хореографа французского происхождения Мариуса Петипа — "Grand pas Петипа" (6+).
Мариус Петипа (1818-1910) известен во всем мире как создатель русского классического балета. За более чем полвека работы в России он поставил более 60 спектаклей. Классические версии балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Раймонда", "Дон Кихот", "Баядерка", "Корсар", "Жизель" и многих других были поставлены именно Петипа.
Его балеты поражали яркой зрелищностью, масштабом и грандиозностью. В его постановках всегда есть четкая сюжетная линия, которой подчинено действие спектакля. Сольные, ансамблевые и массовые номера всегда мастерски объединены в единую композицию с хореографическим повествованием, в которой непременно одно из главных действующих лиц — музыка.
Музыку для балетов Петипа писали композиторы Петр Чайковский, Александр Глазунов, Людвиг Минкус и Цезарь Пуни.
Его балеты продолжают восхищать современных зрителей не меньше, чем его современников в XIX веке. Концертная программа "Grand pas Петипа" — театрализованное действо, в котором представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Зрители увидят самые яркие фрагменты его самых популярных постановок и таких редких на российской сцене балетов, как "Венецианский карнавал", "Арлекинада", "Пробуждение Флоры" и многих других.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert820.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.