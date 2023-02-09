В Самаре задержали подозреваемого в краже 22 мобильников

Самарские полицейские задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на салон сотовой связи. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленник пришел в салон на ул. Миронова в конце января. Сначала он вел себя как покупатель, а потом начал угрожать сотруднице пистолетом и забрал с витрины 22 телефона стоимостью свыше 250 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
Через неделю сотрудники ППС остановили на улице мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, и заметили у одного из них дорогой мобильник, похожий на один из похищенных. Мужчина рассказал, что купил аппарат за бесценок у малознакомого человека.
После этого правоохранители вышли на подозреваемого — не судимого мужчину, работающего на новокуйбышевском предприятии. У него в квартире нашли пневматический пистолет и четыре украденных телефона. По словам задержанного, остальные мобильники он подарил знакомым, а часть сбыл неизвестным за 20 тыс. рублей.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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