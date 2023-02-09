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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в краже 22 мобильников

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на салон сотовой связи. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленник пришел в салон на ул. Миронова в конце января. Сначала он вел себя как покупатель, а потом начал угрожать сотруднице пистолетом и забрал с витрины 22 телефона стоимостью свыше 250 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Через неделю сотрудники ППС остановили на улице мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, и заметили у одного из них дорогой мобильник, похожий на один из похищенных. Мужчина рассказал, что купил аппарат за бесценок у малознакомого человека.

После этого правоохранители вышли на подозреваемого — не судимого мужчину, работающего на новокуйбышевском предприятии. У него в квартире нашли пневматический пистолет и четыре украденных телефона. По словам задержанного, остальные мобильники он подарил знакомым, а часть сбыл неизвестным за 20 тыс. рублей.

Гид потребителя

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