АвтоВАЗ оснащает NIVA Travel мультимедийной системой

Объявлен старт продаж внедорожников NIVA Travel, оснащенных востребованной опцией — фирменной мультимедийной системой.

Среди функционала мультимедиа: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система handsfree, управление функциями смартфона на базе Android, и другие.

Мультимедийная система устанавливается на автомобили в комплектациях Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость автомобиля с мультимедиа — от 1 164 500 рублей.