Банк "Открытие" аккредитовал новые объекты жилищного строительства в Самаре

Кредитная организация продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Самарской области. В январе–феврале 2023 года банк аккредитовал еще один строящийся жилой комплекс в столице региона. Аккредитацию получил ЖК "Культура" (ООО СЗ СТАТУС).

Аккредитация строящегося объекта в банке "Открытие" означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность покупателю квартиры не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку по покупке жилья ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка "Открытие", в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Ипотека для IT-специалистов", "Семейная ипотека для военных".

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.