В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ

9 февраля региональном центре предпринимательства "Мой бизнес" стартовала масштабная двухдневная стратегическая сессия в рамках предстоящего создания международного межвузовского кампуса в Самаре. Участники сессии, организованной минэкономразвития Самарской области и компанией ООО "ПроКампус№ 1" (дочерняя структура ООО "ПроШкола", входит в ГК ВЭБ РФ), должны сформулировать ключевые позиции задания на проектирование кампуса, в том числе требования и состав образовательных площадей, архитектурные решения жилого блока, наполнение и состав сервисных объектов и многое другое.

Проект строительства на территории Самарской области международного университетского кампуса, который разрабатывался под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глава региона успешно защитил на федеральном уровне. Во время встречи с Дмитрием Азаровым проект поддержал Президент России Владимир Путин. Самарский кампус станет точкой притяжения для студентов со всей страны и драйвером научно-технического развития региона.

В рамках стратегической сессии научному сообществу, преподавателям и студентам ведущих вузов, представителям региональных и муниципальных властей, а также потенциальным индустриальным партнёрам предстоит обсудить какой должна быть инфраструктура кампуса, какие дополнительные социальные и спортивные объекты требуются для комфортной учёбы, работы и жизни в новом городском пространстве.

В июле прошлого года правительством региона вместе с вузами и ВЭБ.РФ, партнером проекта компанией "ПроКампус№ 1" направлена заявка на поддержку софинансирования кампуса в Министерство науки и высшего образования РФ. Проект Самарской области занял 1 место, как обладающий наиболее высоким потенциалом. Реализация проекта будет осуществляться в рамках национального проекта "Наука и университеты".

"Создание современного международного кампуса — огромная точка роста для нашего региона. Мы выбрали специализацию, связанную с информационными технологиями, потому что это наиболее сквозная специализация для бизнеса, связанного непосредственно с деятельностью ИТ-компаний и для всех отраслей экономики, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В создание кампуса мы включаем целый ряд направлений: помимо подготовки профессиональных кадров и качественных компетенций, мы построим целый микрорайон, современный "город будущего". Сегодня мы активно вовлекаем индустриальных партнеров, чтобы образовательная площадка на территории кампуса стала полноценным инфраструктурным блоком, создавая новые условия для бизнеса".

По словам генерального директора ООО "ПроШкола", исполнительного директора Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алисы Денисовой, кампус не будет подменять высшие учебные заведения — семь ведущих действующих вузов уже участвуют в проекте.

"Кампус — это инфраструктура для этих вузов, новая современная и качественная. Сегодня мы будем искать ответы уже на потребительские вопросы: какой именно спорт нужен, какие именно аудитории нужны, какой именно коворкинг мы создаем. От общих слов — к конкретным потребностям, — отметила Алиса Денисова. — Это, наверное, первый кампус в стране, где мы пытаемся построить так называемую образовательную вертикаль в инфраструктуре. Рядом с территорией кампуса планируется комплексная застройка жилья с обеспечением необходимой инфраструктуры — садиками и большой школой. То есть молодая семья сможет отдать своего ребенка сначала в садик, потом в школу, а потом в вузовскую кооперацию".

Исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ уверена в успешности реализации проекта на территории Самары.

"Палитра возможностей обширна — семь вузов представляют весь набор профессий, удовлетворяющих требованиям будущего. И вот эта образовательная вертикаль, отраженная в инфраструктуре, является ключевым фактором успеха проекта кампуса на территории России. За это он отмечен Минобрнауки РФ и отдельно был обозначен как лучший в подготовке", — добавила Алиса Денисова.

В заключение первого дня стратегической сессии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области, компанией "ПроШкола" и группой компаний "ПИК" об информационном взаимодействии при реализации проекта. Эксперты уверены, что данное сотрудничество позволит эффективно развиваться проекту в дальнейшем.

10 февраля команды продолжат формировать предложения для реализации проектов в новом кампусе, подведут итоги стратегической сессии и наметят новые цели для дальнейшей работы.