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ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ВТБ зафиксировали новую активность мошенников, которые зарегистрировали в AppStore клон приложения ВТБ Онлайн, а затем начали обзванивать пользователей от имени банка с предложением установить приложение. Банк предупреждает: подобные ресурсы являются фишинговыми и несут угрозу финансовой безопасности.

"Мы ежедневно мониторим магазины приложений на предмет появления там фейковых ресурсов, маскирующихся под ВТБ Онлайн. Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона "В Банк: Доступ Онлайн", который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость — чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно", — комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ фиксирует, что после спада активности мошенников в начале года, в феврале число ежедневных звонков растет примерно на 20%. Чтобы сохранить свои средства в безопасности, специалисты банка рекомендуют устанавливать только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте ВТБ: online.vtb.ru/app. Их подлинность могут также подтвердить операторы в контакт-центре по номеру 1000.

Эксперты банка прогнозируют, что по сравнению с прошлым годом в 2023 году вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут активнее использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду.

ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками. Например, в прошлом году для пользователей ВТБ Онлайн появился вход в учетную запись по биометрии и бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Клиенты могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, быстро себя заблокировать в любом канале в случае наличия подозрений.

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