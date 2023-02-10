В Самаре экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемых в краже металла. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Проезжая мимо пункта приема металлолома, патрульные заметили, двоих мужчин, которые перебрасывали через забор трубы, уголки, швеллер и чугунную батарею. Заметив росгвардейцев, один из них попытался убежать.
В результате обоих мужчин задержали. Как оказалось, жители области 43 и 37 лет пытались украсть металлолом, чтобы потом сдать его в тот же пункт приема. Стоимость похищенного — 24 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063