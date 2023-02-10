Двое самарцев пытались вынести металл из пункта приема, чтобы потом сдать обратно

В Самаре экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемых в краже металла. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Проезжая мимо пункта приема металлолома, патрульные заметили, двоих мужчин, которые перебрасывали через забор трубы, уголки, швеллер и чугунную батарею. Заметив росгвардейцев, один из них попытался убежать.

В результате обоих мужчин задержали. Как оказалось, жители области 43 и 37 лет пытались украсть металлолом, чтобы потом сдать его в тот же пункт приема. Стоимость похищенного — 24 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").