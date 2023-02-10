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РСХБ: Платформа Своё Родное — единственный канал продаж в сегменте B2 °C для каждого десятого фермера страны

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 34-м съезде АККОР Россельхозбанк представил новые функции своей экосистемы Своё. Каждая из них отвечает актуальным потребностям фермеров.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Более чем за два года своего существования цифровые сервисы экосистемы Своё стали надежными спутниками для фермеров по всей России. Наиболее яркие успехи демонстрируют проекты Вкусная пятница и Своё Родное. Так, в ходе мероприятий выездной продажи и дегустации продуктов, которые проходят в различных организациях под названием Вкусная пятница, фермеры за один день достигают объемы продаж, сопоставимые с показателями за несколько месяцев. А каждый десятый фермер использует маркетплейс Своё Родное в качестве единственного цифрового канала в сегменте B2 °C для сбыта своей продукции. При этом разработчики маркетплейса регулярно совершенствует сервис, основываясь на обратной связи от клиентов.

"Платформа Своё Родное лишена недостатков, свойственных привычным рынкам, собственным веб-сайтам, социальным сетям или крупным ритейл-сервисам. Для фермеров это наиболее выгодный способ демонстрации товара и поиска покупателей. В ближайшее время мы реализуем возможность проведения оплаты заказов по прямой ссылке через защищённый канал связи, что снизит издержки на эквайринг. Также мы готовимся запустить удобный инструмент для загрузки каталогов фермерской продукции в собственные телеграм-каналы хозяйств, что позволит им использовать привычный способ связи с покупателями", — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Кроме того, в ближайшее время Своё Родное будет интегрировано в приложения жилых комплексов и крупнейших работодателей, что позволит значительно расширить аудиторию маркетплейса.

Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России проходит в Москве 9–10 февраля 2023 года. В его работе принимают участие делегаты и участники из 70 регионов страны. В центре внимания — вопросы повышения роли фермерства в развитии экономики страны, выполнение стратегических задач по продовольственному обеспечению и комплексному развитию сельских территорий.

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