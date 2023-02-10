В Самарской области осудил курьера, перевозившего килограмм героина

Ставропольский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2022 г. по указанию неизвестного мужчина забрал более 1 кг героина из тайника в городе Чехов Московской области и спрятал наркотик под обшивку автомобиля. Он должен был отвезти героин сообщнику в Самару. Однако машину остановили на посту ДПС "Зеленовка" в Ставропольском районе, наркотик нашли и изъяли.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.