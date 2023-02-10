16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Банк "Открытие" предлагает повышенный кешбэк и разыгрывает денежные призы для действующих клиентов

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" запустил акцию для держателей кредитных карт "5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам", приуроченную ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества. Все участники акции получат 5%* кешбэка за покупки в определенных категориях и смогут выиграть 20 000 рублей подарочного кешбэка.

В акции могут принять участие действующие клиенты банка — держатели кредитных карт "120 дней" или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года. До 26 февраля клиентам необходимо совершить по любой карте не менее трех покупок на любую сумму в промо-категориях "Рестораны", "Цветы", "Красота", "Развлечения", "Подарки", "Кинотеатры", "Отели", "Авиа и ж/д билеты", "Образование" или "Платные дороги". Можно сделать три покупки в одной категории или в разных.

Все держатели карт, выполнившие условия акции, гарантировано получат 5% кешбэка на покупки в праздничных категориях. Кроме того, участников акции ждет розыгрыш 14 призов по 20 000 бонусных рублей, который состоится 24 марта.

"Традиционно банки устраивают акции для новых клиентов. Мы решили изменить эту традицию и показать, как любим и ценим своих действующих клиентов. Поэтому мы запустили для них акцию, позволяющую совершать выгодные покупки к февральским праздникам и радовать близких", — прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба "Кредитные карты" банка "Открытие".

Подробнее об условиях акции "5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам" можно узнать на сайте банка.

* не более 500 бонусных рублей

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5