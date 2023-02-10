Банк "Открытие" предлагает повышенный кешбэк и разыгрывает денежные призы для действующих клиентов

Банк "Открытие" запустил акцию для держателей кредитных карт "5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам", приуроченную ко Дню всех влюбленных и Дню защитника Отечества. Все участники акции получат 5%* кешбэка за покупки в определенных категориях и смогут выиграть 20 000 рублей подарочного кешбэка.

В акции могут принять участие действующие клиенты банка — держатели кредитных карт "120 дней" или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года. До 26 февраля клиентам необходимо совершить по любой карте не менее трех покупок на любую сумму в промо-категориях "Рестораны", "Цветы", "Красота", "Развлечения", "Подарки", "Кинотеатры", "Отели", "Авиа и ж/д билеты", "Образование" или "Платные дороги". Можно сделать три покупки в одной категории или в разных.

Все держатели карт, выполнившие условия акции, гарантировано получат 5% кешбэка на покупки в праздничных категориях. Кроме того, участников акции ждет розыгрыш 14 призов по 20 000 бонусных рублей, который состоится 24 марта.

"Традиционно банки устраивают акции для новых клиентов. Мы решили изменить эту традицию и показать, как любим и ценим своих действующих клиентов. Поэтому мы запустили для них акцию, позволяющую совершать выгодные покупки к февральским праздникам и радовать близких", — прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба "Кредитные карты" банка "Открытие".

Подробнее об условиях акции "5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам" можно узнать на сайте банка.

* не более 500 бонусных рублей