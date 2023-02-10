В Сызрани задержали пассажира поезда с кокаином

Административный штраф 8 тыс. руб. по решению Сызранского мирового суда заплатит 25-летний житель Воронежской области, задержанный с наркотиками в поезде Москва — Челябинск. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина ехал в плацкартном вагоне и немного занервничал, когда увидел сотрудников ППС. В его кошельке обнаружили пакетик с менее чем 1 г кокаина. По словам задержанного, он нашел наркотик в Воронеже, оставил себе и даже успел употребить часть в поезде.

Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконный оборот наркотика. Суд назначил ему штрафы на общую сумму 8 тыс. рублей.