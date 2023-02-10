Самарца подозревают в мошенничестве с машиной приятеля за 12 млн рублей

В Самаре местного жителя заподозрили в мошенничестве на 12 млн рублей. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, до января 2022 г. подозреваемый злоупотребил доверием знакомого и взял его BMW X7 стоимостью 12 млн рублей. Мужчина получил ключи и документы от машины приятеля, а потом составил поддельный договор купли-продажи, переоформил автомобиль и распорядился им по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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