Самарца подозревают в мошенничестве с машиной приятеля за 12 млн рублей

В Самаре местного жителя заподозрили в мошенничестве на 12 млн рублей. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, до января 2022 г. подозреваемый злоупотребил доверием знакомого и взял его BMW X7 стоимостью 12 млн рублей. Мужчина получил ключи и документы от машины приятеля, а потом составил поддельный договор купли-продажи, переоформил автомобиль и распорядился им по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.