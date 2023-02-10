В регионе участникам программы по добровольному переселению в РФ помогают в оформлении документов

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области помогают в оформлении документов, приобретении гражданства участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Один из таких примеров - Нинел Григорян - гражданка соседней республики, которая уже не первый год живет в Тольятти. В этот город Нинел Володяевна приехала в мае 2017 года, окончив колледж Ереванского университета менеджмента по специальности "Акушерское дело".

В 2018 году она прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ "Тольяттинский медицинский колледж", подтвердила медицинскую специальность и начала трудовую деятельность в должности акушера тольяттинской городской больницы № 2.

Узнав о том, что подходит по критериям - имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и специальное образование - Нинел Володяевна подала заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2022 году сотрудники полиции вручили женщине свидетельство участника Государственной программы. Нинел Григорян разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислили перечень необходимых документов. Нинел Володяевна выразила признательность сотрудникам полиции за доброжелательность и оказание консультативной помощи.

Сейчас 41-летняя Нинел продолжает реализовывать себя в медицине на благо жителей Самарской губернии, помогает тольяттинцам появиться на свет. В 2022 году ГУ МВД России по Самарской области в отношении Нинел Володяевны Григорян принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации.

Сотрудники полиции поздравили женщину с получением документов, пожелали ей успехов в намеченных делах.