В регионе участникам программы по добровольному переселению в РФ помогают в оформлении документов

Сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области помогают в оформлении документов, приобретении гражданства участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Один из таких примеров - Нинел Григорян - гражданка соседней республики, которая уже не первый год живет в Тольятти. В этот город Нинел Володяевна приехала в мае 2017 года, окончив колледж Ереванского университета менеджмента по специальности "Акушерское дело".
В 2018 году она прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ "Тольяттинский медицинский колледж", подтвердила медицинскую специальность и начала трудовую деятельность в должности акушера тольяттинской городской больницы № 2.
Узнав о том, что подходит по критериям - имеет непрерывный трудовой стаж 2 года и специальное образование - Нинел Володяевна подала заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2022 году сотрудники полиции вручили женщине свидетельство участника Государственной программы. Нинел Григорян разъяснили дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислили перечень необходимых документов. Нинел Володяевна выразила признательность сотрудникам полиции за доброжелательность и оказание консультативной помощи.
Сейчас 41-летняя Нинел продолжает реализовывать себя в медицине на благо жителей Самарской губернии, помогает тольяттинцам появиться на свет. В 2022 году ГУ МВД России по Самарской области в отношении Нинел Володяевны Григорян принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации.
Сотрудники полиции поздравили женщину с получением документов, пожелали ей успехов в намеченных делах.
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
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