Тольяттинка незаконно поставила на учет 32 иностранца

Полицейские Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, 72-летняя местная жительница с августа по сентябрь 2022 г. незаконно поставила на миграционный учет 32 иностранных гражданина по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение свыше 3 тыс. рублей.

В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".