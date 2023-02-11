Полицейские Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
По данным полицейских, 72-летняя местная жительница с августа по сентябрь 2022 г. незаконно поставила на миграционный учет 32 иностранных гражданина по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" денежное вознаграждение свыше 3 тыс. рублей.
В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063