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В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми "Нептунами"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области наращивается флот судов на воздушной подушке, которые в зимнее время активно используются для перевозок жителей по маршруту "Самара — село Рождествено".

Фото: Юлия Рубцова

В распоряжение Самарского речного пассажирского предприятия переданы еще два таких судна — модели "Нептун", приобретенные за счет средств регионального бюджета. Это позволяет в межнавигационный период обеспечивать доступность транспорта в направлении Рождествено в полном объеме. Глава региона осмотрел новую технику.

Самарское речное пассажирское предприятие в зимний период осуществляет перевозку пассажиров по маршруту г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено судами на воздушной подушке "Нептун" (вместимостью 21 человек) и "Славир" (вместимостью 9-11 человек). Они предназначены для передвижения по ледовому покрову и заснеженной поверхности. "Нептуны" — суда российские, производятся в г. Подпорожье Ленинградской области. Эту модель отличает долговечность при эксплуатации в тяжелой ледовой обстановке за счет конструкции корпуса, движительного комплекса и гибкого ограждения. Эти особенности судов обеспечивают удобство, комфорт и безопасность для жителей региона, совершающих поездки в межнавигационный период.

И.о. директора предприятия Михаил Кирбенев подчеркнул, что с учетом имеющихся пяти судов на воздушной подушке "Славир" на данный момент потребность в судах такого типа закрыта. "Сейчас в эксплуатации два, с учетом новых будет уже 4 "Нептуна". "Нептун" — судно известное нам. Их особенность в том, что они более вместительные — рассчитаны на 21 пассажира и 2 членов экипажа — и на льду ведут себя лучше", — отметил он.

Капитан Александр Ривнов отметил удобство и комфорт новых "Нептунов": "Это современное судно на воздушной подушке, путь до Рождествено занимает на нем минут 8-9, в зависимости от ветра можно идти со скоростью 50-60 км/ч".

Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, "Нептуны" хорошо себя зарекомендовали. "В соответствии с поручением губернатора мы обновляем флот судов ежегодно по необходимости, чтобы исключить проблемы с транспортной доступностью села Рождествено. Сейчас судов на линии будет достаточно и транспортное обеспечение будет стабильным", — сообщил он.

Рейсы в направлении села Рождествено очень востребованы жителями области. За прошедший год пассажиропоток судов на воздушной подушке составил 105 тысяч человек. С начала 2023 г. на них перевезли уже 30 тысяч пассажиров. "Людей много ездит, хорошо, что закупают новые суда", — говорит самарчанка Валентина Гурулева.

Последний рейс суда совершают в 20.15, таким образом попасть, например, на вечерние культурные мероприятия в Самару у жителей села Рождествено возможности нет. В связи с этим Глава региона поручил проработать варианты решения этой ситуации на уровне сельского поселения — организовать централизованную поездку на концерт или в театр с обратной доставкой.

Также губернатор сообщил о планах по развитию в Самарской области речного транспорта и портовой инфраструктуры. В частности, новые речные водоизмещающие суда планируется производить на самарском предприятии. "Надеюсь, что уже весной этого года заложим новые суда, которые будут изготовлены здесь, на самарской земле, а в дальнейшем будут ходить по нашей самарской акватории реки Волги", — отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, прорабатываются вопросы проведения комплекса путевых работ на подходах и в акватории порта Сызрань. "У нас вместе с жителями Сызрани есть давняя мечта — создать условия для захода круизных судов в Сызрань. Рассчитываю, что уже в этом году приложим усилия для решения этой задачи. Сызрань является важным городом для Самарской области. Будем повышать туристическую привлекательность региона. Тем более, что в последние годы многое для этого сделано", — резюмировал глава региона.

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