Самарец за 210 тыс. руб. обещал помочь получить водительские удостоверения

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, в декабре 2022 г. подозреваемый, действуя в качестве посредника, получил 210 тыс. руб. от гражданина, пообещав оказать помощь в получении трех водительских удостоверений тракториста-машиниста, категорий "В" и "С", без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи экзамена.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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