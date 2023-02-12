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Преступления Происшествия

В Кинельском районе задержали браконьера

КИНЕЛЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя с. Домашка Кинельского района, подозреваемого в незаконной охоте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

8 февраля текущего года около шести часов вечера в дежурную часть МО МВД России "Кинельский" поступил звонок от представителя регионального департамента охоты и рыболовства, который сообщил, что на территории охотхозяйства "Домашкинское" слышны выстрелы.

На место происшествия были направлены ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа. Во время осмотра указанного заявителем места, полицейские обнаружили следы протекторов шин, предположительно снегохода, бурые пятна на снегу, похожие на кровь, гильзы.

Жители сельского поселения Домашка указали полицейским на возможного злоумышленника. Его задержали по месту проживания. В ходе осмотра прилегающей к дому территории во дворе полицейские обнаружили и изъяли останки двух косуль.

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции у подозреваемого изъято шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия и патроны, хранящиеся у мужчины на законных основаниях, оптический прицел, два ножа, топор, разделанные туши животных, снегоход.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым причинённый охотничьим ресурсам ущерб составляет 80 тыс. руб., что является крупным размером.

Отделением дознания МО МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а, б, ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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