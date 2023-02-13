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Самарцы обсудят появление точечной застройки в историческом центре Самары

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самары опубликовали оповещение о начале очередных общественных обсуждений. Один из проектов — точечная застройка в Ленинском районе города.

В частности, заявитель просит предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в отношении нескольких территорий суммарной площадью более 2,3 тыс. кв метров.

Все участки (769 кв метров, 1028 кв метров, 1581 кв метр) расположены в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Предполагается, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.

Общественные обсуждения начались 11 февраля и продлятся по 4 марта.

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, — с 18 февраля 2023 г. по 25 февраля 2023 г.", — отмечается в сообщении.

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