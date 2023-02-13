В Похвистневском районе пенсионер избил во время застолья подругу из соцсети

В полицию Похвистневского района поступило сообщение из больницы, что к ним поступила 63-летняя женщина с травмами, полученными в результате бытового конфликта. Затем сама пострадавшая обратилась к правоохранителям.
В ходе опроса она пояснила, что познакомилась с местным жителем в социальной сети, приехала к нему в гости из Самары и пострадала в ходе застолья.
Участковые уполномоченные полиции установили личность и место жительства злоумышленника, после чего задержали 65-летнего жителя с. Алькино Самарской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее не судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что в ходе словесного конфликта с новой знакомой не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения: нанес более пяти ударов кулаком по лицу, душил и высказал в ее адрес угрозы убийством. В содеянном раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием, принес извинения потерпевшей.
Экспертизой установлено, что повреждения, причиненные злоумышленником, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты общей трудоспособности потерпевшей.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Участковыми уполномоченными полиции в отношении подозреваемого собран и направлен в суд для принятия решения административный материал, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои".
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063