В Похвистневском районе пенсионер избил во время застолья подругу из соцсети

В полицию Похвистневского района поступило сообщение из больницы, что к ним поступила 63-летняя женщина с травмами, полученными в результате бытового конфликта. Затем сама пострадавшая обратилась к правоохранителям.

В ходе опроса она пояснила, что познакомилась с местным жителем в социальной сети, приехала к нему в гости из Самары и пострадала в ходе застолья.

Участковые уполномоченные полиции установили личность и место жительства злоумышленника, после чего задержали 65-летнего жителя с. Алькино Самарской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что в ходе словесного конфликта с новой знакомой не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения: нанес более пяти ударов кулаком по лицу, душил и высказал в ее адрес угрозы убийством. В содеянном раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием, принес извинения потерпевшей.

Экспертизой установлено, что повреждения, причиненные злоумышленником, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты общей трудоспособности потерпевшей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Участковыми уполномоченными полиции в отношении подозреваемого собран и направлен в суд для принятия решения административный материал, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои".