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Экономика и бизнес

На рекультивацию земель в Рождествено выделят полмиллиарда рублей

РОЖДЕСТВЕНО. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ищет подрядчика, который выполнит рекультивацию территорий, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды. Участки расположены в районе села Рождествено.

Начальная цена контракта составляет 493,1 млн рублей. Предполагается, что рекультивация будет проведена в два этапа и завершится в 2024 году.

Общая площадь участков, на которых незаконно размещены отходы спиртовой барды, — 42,44 га. Часть территории расположена в границах нацпарка "Самарская Лука"

Основанием для выполнения работ служат федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", а также госпрограмма Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области на 2014–2025 годы и на период до 2030 года".

В 2023 г., в рамках первого этапа, планируется: разработать проект работ, согласовать его с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, передать заказчику и начать подготовительные работы (выполнить геодезическую разбивку, ввести в эксплуатацию системы видеонаблюдения, разработать схемы и устройства временных подъездных путей, получить разрешение на использование земель, организовать в границах земельного отвода рекультивируемой территории временную гидроизолированную площадку компостирования, смонтировать систему нейтрализации запахов "мокрый барьер", начать поэтапную экскавацию антропогенного грунта и т. д.).

Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ФГБОУ ВО "СамГТУ".

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