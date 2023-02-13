Гендиректор АСИ Светлана Чупшева: меры поддержки российских брендов будут представлены весной-летом 2023 года

Меры по поддержке российских брендов разработает Агентство стратегических инициатив (АСИ) с правительством России, их представят весной или летом 2023 года, рассказала на заседании набсовета АСИ генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

"Вместе с правительством отработаем, какие меры поддержки нужно донастроить, какие новые меры необходимы для того, чтобы обеспечить кратный рост и поддержку появления новых российских брендов. Уже весной-летом доложим вам о первых результатах и предложениях по поддержке таких компаний", — отметила Светлана Чупшева.

Правительство Самарской области на региональном уровне осуществляет всестороннюю поддержку предпринимателей и промышленных предприятий.

"Регулярно проводятся встречи с представителями бизнес-сообщества, чтобы определить перечень сложностей, с которыми приходится сталкиваться. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты поддержки и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций, — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Готовы всесторонне поддерживать местных производителей, в том числе их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, развитие региона и страны в целом".

Одним из примеров является успешная деятельность Самарской швейной фабрики "Профи Дресс", благодаря господдержке на фабрике оперативно перестраивают бизнес-процессы и рассматривают возможность расширения производства. Компания уже 11 лет выпускает униформу и текстиль для сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и магазинов.

Предприятие поставляет свою продукцию в 358 городов, у фабрики больше 5000 заказчиков среди организаций. Помимо центрального офиса в Самаре, с предприятием сотрудничают 17 швейных цехов по всей Самарской области. Сегодня "Профи Дресс" обеспечивает работой 150 человек.

Для получения поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области вы можете обратиться в Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи — до поддержки предприятия после его запуска.

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