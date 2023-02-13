Гендиректор АСИ Светлана Чупшева: меры поддержки российских брендов будут представлены весной-летом 2023 года

Меры по поддержке российских брендов разработает Агентство стратегических инициатив (АСИ) с правительством России, их представят весной или летом 2023 года, рассказала на заседании набсовета АСИ генеральный директор агентства Светлана Чупшева.
"Вместе с правительством отработаем, какие меры поддержки нужно донастроить, какие новые меры необходимы для того, чтобы обеспечить кратный рост и поддержку появления новых российских брендов. Уже весной-летом доложим вам о первых результатах и предложениях по поддержке таких компаний", — отметила Светлана Чупшева.
Правительство Самарской области на региональном уровне осуществляет всестороннюю поддержку предпринимателей и промышленных предприятий.
"Регулярно проводятся встречи с представителями бизнес-сообщества, чтобы определить перечень сложностей, с которыми приходится сталкиваться. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты поддержки и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций, — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Готовы всесторонне поддерживать местных производителей, в том числе их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, развитие региона и страны в целом".
Одним из примеров является успешная деятельность Самарской швейной фабрики "Профи Дресс", благодаря господдержке на фабрике оперативно перестраивают бизнес-процессы и рассматривают возможность расширения производства. Компания уже 11 лет выпускает униформу и текстиль для сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и магазинов.
Предприятие поставляет свою продукцию в 358 городов, у фабрики больше 5000 заказчиков среди организаций. Помимо центрального офиса в Самаре, с предприятием сотрудничают 17 швейных цехов по всей Самарской области. Сегодня "Профи Дресс" обеспечивает работой 150 человек.
Для получения поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области вы можете обратиться в Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи — до поддержки предприятия после его запуска.
Присоединяйтесь к нам в соцсети "ВКонтакте", также следите за новостями в телеграм-канале.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей