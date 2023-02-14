Самарчанка, желая заработать, перевела мошенникам более 2 млн рублей

В Самаре 38-летняя сотрудница фармацевтической компании стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В одном из мессенджеров женщине написал незнакомец и предложил дополнительный заработок. Для того, чтобы получить прибыль, нужно было вложить стартовый капитал. Потерпевшая, поверив собеседнику, перечислила на указанный им счет 2 млн 268 тыс. рублей.
После того, как незнакомец перестал отвечать на сообщения, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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