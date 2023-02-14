Самарчанка, желая заработать, перевела мошенникам более 2 млн рублей

В Самаре 38-летняя сотрудница фармацевтической компании стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров женщине написал незнакомец и предложил дополнительный заработок. Для того, чтобы получить прибыль, нужно было вложить стартовый капитал. Потерпевшая, поверив собеседнику, перечислила на указанный им счет 2 млн 268 тыс. рублей.

После того, как незнакомец перестал отвечать на сообщения, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.