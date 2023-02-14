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ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии. Самара стала первым городом в наступившем году, где состоялся семинар для акционеров ВТБ. Мероприятие посетило более 100 акционеров банка.

В 2022 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами стали восстановление и расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач. Особое внимание было уделено акционерам из социально незащищенных групп. Так, ВТБ провел ряд очных консультаций и семинар для акционеров, значительно усилил дистанционное взаимодействие с миноритариями, а также обеспечил информационную поддержку акционеров, в том числе по изменениям в нормативно-правовых актах в части акционерного законодательства.

"Налаживание удобных каналов связи, своевременное информирование о важных для акционеров событиях, оказывающих влияние на банк, ответы на актуальные вопросы, связанные с работой в новых рыночных условиях — всем этим мы активно занимались в течение года. В максимально сжатые сроки нам удалось адаптировать и трансформировать работу для поддержания постоянного диалога с акционерами, возобновить личные посещения Центров по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", — отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

По его словам, большую помощь оказал Консультационный совет акционеров, который создал Телеграм-канал "Контрольный пакет" и стал инициатором учреждения Ассоциации розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами.

"Необходимость развития новых каналов предоставления информации продиктована в том числе "омоложением" акционеров. Если пять лет назад доля акционеров моложе 50 лет составляла 53%, то сейчас она достигла 80%, при этом возрастные группы от 35 до 50 лет (40%) и от 20 до 35 лет (37%) включают подавляющее большинство розничных акционеров", — добавил Владимир Хоткин.

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