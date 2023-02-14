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Новикомбанк улучшил условия по вкладу "Капитал"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк ввел новый срок размещения вклада "Капитал" — 730 дней. Новые условия удваивают продолжительность размещения средств на депозите и удовлетворяют спрос клиентов опорного банка Ростеха на более долгосрочные инвестиции.

Вклад "Капитал" ранее предусматривал размещение средств вкладчиков на 91, 181 и 367 дней. Но в последнее время на рынке заметен тренд на рост предложений с более длинными сроками. Поэтому Новикомбанк предложил вкладчикам новый срок размещения депозита — 730 дней.

Процентная ставка "Капитала" доходит до 8,7% годовых. Ее размер зависит от суммы первоначального взноса и выбранного срока. Максимальная ставка доступна тем, кто выберет самые длинные сроки размещения средств на депозите. Минимальная сумма для открытия этого вклада — 10 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока. Клиенты банка могут открыть вклад, обратившись в офис либо воспользовавшись этой услугой в мобильном приложении.

Вклад "Капитал" также доступен для инвестиций в китайской денежной единице по ставке от 1,2 до 1,4% годовых. Минимальная сумма размещения средств на новом валютном депозите составляет 100 тысяч юаней. Его можно открыть на срок 181 и 367 дней.

"В прошлом году на фоне высокой волатильности самую высокую доходность по вкладам можно было найти в основном на сроках 3-6 месяцев. Однако по мере стабилизации экономической ситуации тренд меняется. Со стороны клиентов есть запрос на то, чтобы зафиксировать доходность по вкладам надолго, и наше новое предложение им в этом поможет", — прокомментировал директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Кроме вклада "Капитал", в Новикомбанке действуют такие депозиты, как "Рост" и "Комфорт". Первый представляет собой накопительный вклад с ежемесячной выплатой процентов и растущей процентной ставкой, которая автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Второй — это вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств, позволяющий наиболее гибко подходить к управлению финансами.

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