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ВТБ: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году объем классических пассивов физических лиц в российских банках увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. Дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах. Объем розничных сбережений в ВТБ будет расти быстрее рынка. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценкам ВТБ, за 2022 год объем классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, увеличился на 5,5% — до 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.

Розничный портфель классических пассивов ВТБ по итогам года также вырос (+4%), несмотря на то, что банк первым из крупных игроков попал под санкции в феврале прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объем которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенно выросли рублевые вклады, их доля достигла 88% в депозитном портфеле банка.

В этом году рост объема пассивов физлиц в российских банках будет сопоставим с уровнем прошлого года: по прогнозам ВТБ, он увеличился на 5,9% — до 38,78 трлн рублей. Валютный портфель розничных сбережений в России продолжит стагнировать и за год уменьшится на 8-9%. Объем классических сбережений физлиц в ВТБ будет расти быстрее рынка.

"По нашим прогнозам, с учетом ожидания снижения инфляции до уровня 5–6% ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7-8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне. Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2-3 года. Несмотря на это, мы увидим рост спроса на вклады до 6 месяцев: если во втором полугодии 2022 года россияне стали чаще размещать деньги на длинные депозиты, то сегодня мы фиксируем возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным вкладам. Например, в январе на депозиты сроком 3-6 месяцев пришлось около 80% вкладов, открытых в ВТБ. И интерес к таким депозитам в первом полугодии сохранится", — комментирует Анатолий Печатников.

По его словам, в результате одним из ключевых трендов станет модернизация срочных депозитов на рынке в сторону кастомизации — возможности для клиентов настроить продукт "под себя" с учетом графика накоплений и трат. ВТБ в апреле намерен запустить вклад-конструктор, который позволит клиентам самостоятельно выбирать срок и условия депозита. Пользователям будут доступны сроки от 3 месяцев до 3 лет, две валюты (рубли и юани), выбор опций пополнения и частичного снятия.

"Дедолларизация пассивов в этом году продолжится, так как с учетом околонулевых ставок вкладчики с долларами США и евро будут получать прямой убыток от инфляции. Такие депозиты клиенты постепенно будут конвертировать в рубли и альтернативные валюты, в том числе продолжится рост спроса на вклады в юанях. В этом году общий портфель средств клиентов ВТБ в китайской валюте может превысить 10 млрд юаней. По мере "привыкания" населения на рынке будут появляться накопительные или текущие счета в юанях, вклады в других альтернативных валютах, а также комбинированные продукты", — полагает Анатолий Печатников.

Гид потребителя

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