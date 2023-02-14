Сотрудницу почты из Самары заподозрили в хищении денег пенсионера

В Самаре возбудили уголовное дело о присвоении денег, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в надзорное ведомство обратился пенсионер. Он пожаловался, что в 2022 г. не получил ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.
Прокуратура начала проверку и обнаружила, что более 2 тыс. руб., предназначавшихся заявителю, забрала себе почтальон.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение с использованием служебного положения").
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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