Сотрудницу почты из Самары заподозрили в хищении денег пенсионера

В Самаре возбудили уголовное дело о присвоении денег, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в надзорное ведомство обратился пенсионер. Он пожаловался, что в 2022 г. не получил ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги.

Прокуратура начала проверку и обнаружила, что более 2 тыс. руб., предназначавшихся заявителю, забрала себе почтальон.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение с использованием служебного положения").