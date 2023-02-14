Очистные сооружения Тольяттиазота отмечают 45-летие

Приказ о создании очистных сооружений производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки был подписан в феврале 1978 года в связи с началом пусконаладочных работ на агрегате аммиака № 1. Новое структурное подразделение стало цехом № 15 и расположилось на территории в 40 гектаров. К 45-летию фактическая нагрузка на очистные сооружения достигла 55 тысяч кубических метров в сутки, а максимальная производительность цеха составляет 104 тысячи кубометров в сутки.

Сегодня заводские очистные сооружения осуществляют биологическую очистку и обеззараживание стоков не только предприятия, но и Комсомольского района города Тольятти, а также поселка Поволжский. Современное и надежное оборудование цеха № 15 позволяет обеспечивать высокое качество очистки воды, что сравнимо лишь с показателями двух биологических очистных сооружений Самарской области.

Процесс очистки стоков сложный и многоступенчатый: сначала поступающую воду отделяют от мусора на механизированных решетках и от нерастворимых примесей в песколовках и первичных отстойниках. Следующий этап — биологическая очистка, которая проводится в аэротенках — специальных аэрируемых резервуарах. После того как сточные воды отделяют от активного ила во вторичных отстойниках, они поступают в отделение доочистки, где, пройдя фильтрацию и ультрафиолетовое обеззараживание, приобретают привычную чистоту и прозрачность.

45-летие цех встречает с серьезными планами на будущее: Тольяттиазот — участник федеральной программы "Оздоровление Волги", разработанной в рамках национального проекта "Экология". За счет собственных средств предприятие планирует провести крупную модернизацию технологических процессов.

"Специалисты предприятия внимательно отслеживают все изменения законодательных требований в области природопользования и охраны окружающей среды. Компания идет по пути соответствия производства принципам наилучших доступных технологий и повышает экологическую эффективность. Уже сегодня очистные сооружения Тольяттиазота обеспечивают стабильное достижение требуемых показателей. В соответствии с федеральной программой "Оздоровление Волги" ТОАЗом запланировано повысить качественные показатели очистки воды на 30% к концу 2024 году. В результате модернизации очистных сооружений компания будет стремиться возвращать до трети очищенных стоков в производство, сократив тем самым потребление речной воды", — отметил главный энергетик ПАО "ТОАЗ" Дмитрий Жуков.