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Банк "Открытие": половина жителей ПФО считают, что любовь и карьера одинаково важны

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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80% женщин и 65% мужчин отмечают День всех влюбленных (День святого Валентина). Большинство мужчин и женщин ПФО хотели бы получить в этот праздник в качестве подарка что-нибудь недорогое и романтичное. Лишь 6% женщин и 10% мужчин полагают, что работа и карьера важнее любви. Таковы результаты опроса* ко Дню всех влюбленных 14 февраля, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах".

28% женщин и 33% мужчин отмечают День всех влюбленных каждый год. Еще 52% представительниц прекрасного пола и 32% мужчин отмечают этот праздник иногда. Принципиальных противников Дня святого Валентина больше среди мужчин, чем среди женщин — 30% против 16%. Еще 4% женщин и 5% мужчин не празднуют 14 февраля, потому что не с кем.

50% женщин и 59% мужчин полагают, что любовь и карьера одинаково важны в жизни. 41% женщин делают выбор в пользу любви (25% однозначно, 16% скорее). Так же думают 30% мужчин (17% однозначно за любовь, 13% скорее). Только 6% женщин и 9% мужчин ставят карьеру выше любви.

76% женщин и 52% мужчин дарят 14 февраля любимому человеку что-нибудь недорогое, но романтичное. Что-нибудь дорогое и запоминающееся готовы подарить 4% женщин и 20% мужчин. По 2% мужчин и женщин обходятся одной "валентинкой". 13% женщин и 24% мужчин принципиально не делают подарков в этот день. Еще 6% женщин и 2% мужчин ничего не дарят потому, что некому дарить.

Большинство женщин (67%) и мужчин (39%) хотят получить в качестве подарка на День всех влюбленных тоже что-нибудь недорогое, но романтичное. Дорогой и запоминающийся подарок ждут в этот день 12% женщин и 13% мужчин. 12% женщин и 25% мужчин безразлично, что им подарят на 14 февраля. По 2% женщин и мужчин вполне устроит только "валентинка". 7% женщин и 21% мужчин не хотят получить в этот день никаких подарков.

12% не готовы потратить на подарок 14 февраля ни копейки. 37% хотят уложиться максимум в 1000 рублей. От 1 до 3 тысяч рублей намерены потратить 33% опрошенных, 3-10 тысяч рублей -10%. А 4% ради Дня всех влюбленных готовы раскошелиться более чем на 10 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах" 2–8 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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