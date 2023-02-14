Работа с инвесторами в ОЭЗ "Тольятти" соответствует международным стандартам

Деятельность управляющей компании особой экономической зоны "Тольятти" сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта. АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" получило сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015.
Документ подтверждает, что работа по привлечению инвесторов, а также по строительству и эксплуатации инфраструктуры в ОЭЗ ведется с учетом мировых практик. Аудит управляющей компании проходил в декабре 2022 года, в два этапа. "Система менеджмента эффективна и соответствует критериям аудита", — говорится в отчете, выданном аудиторами по итогам проверки.
Активное развитие в Самарской области инвестиционного и предпринимательского климата, ведущих инвестплощадок, создание условий для стабильной работы бизнеса — ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"В своей работе с инвесторами мы руководствуемся принципами всесторонней, комплексной поддержки на каждом этапе реализации их проектов. Это и подбор наиболее актуальных мер поддержки, и помощь в регистрационных процедурах, и информационное сопровождение, и содействие в наборе сотрудников, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Резиденты ОЭЗ "Тольятти" получают готовую промышленную инфраструктуру, значительные налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, а также возможность предоставить управляющей компании строительство производственного корпуса. В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для бизнеса, инвесторы доверяют региону и выбирают его для реализации своих проектов", — заметил министр.
По итогам 2022 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ "Тольятти" отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей