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Государство и Бизнес Экономическая политика

Работа с инвесторами в ОЭЗ "Тольятти" соответствует международным стандартам

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Деятельность управляющей компании особой экономической зоны "Тольятти" сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта. АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" получило сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Документ подтверждает, что работа по привлечению инвесторов, а также по строительству и эксплуатации инфраструктуры в ОЭЗ ведется с учетом мировых практик. Аудит управляющей компании проходил в декабре 2022 года, в два этапа. "Система менеджмента эффективна и соответствует критериям аудита", — говорится в отчете, выданном аудиторами по итогам проверки.

Активное развитие в Самарской области инвестиционного и предпринимательского климата, ведущих инвестплощадок, создание условий для стабильной работы бизнеса — ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"В своей работе с инвесторами мы руководствуемся принципами всесторонней, комплексной поддержки на каждом этапе реализации их проектов. Это и подбор наиболее актуальных мер поддержки, и помощь в регистрационных процедурах, и информационное сопровождение, и содействие в наборе сотрудников, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Резиденты ОЭЗ "Тольятти" получают готовую промышленную инфраструктуру, значительные налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, а также возможность предоставить управляющей компании строительство производственного корпуса. В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для бизнеса, инвесторы доверяют региону и выбирают его для реализации своих проектов", — заметил министр.

По итогам 2022 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ "Тольятти" отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.

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