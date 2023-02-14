50% самарцев планируют формировать сбережения в 2023 году

Накопления - важная часть финансового планирования. Результаты опроса*, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) показывают, что самарцы склонны к сбережениям. Так, около трети опрошенных откладывают денежные средства на протяжении долгого времени и готовы продолжить копить в 2023 году. При этом каждый пятый самарец ранее не копил деньги, но планирует начать в 2023 году.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, самарцы отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый седьмой (14%) предпочитает быть бережливым и тратит значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. Каждый третий (35%) опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (36%), которые живут одним днем - их расходы равны доходам. Еще 13% тратят больше, чем зарабатывают.

В 2023 году в среднем 50% самарцев планируют формировать накопления. Причем у 18% до того накоплений не было. Примечательно, что в исследовании, которое СК "Росгосстрах Жизнь" проводила 2 года назад, число респондентов, желающих сберегать деньги, было значительно меньше - 31,2%. В среднем самарцы, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода.

Среди опрошенных 47% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Половина из них (51%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 34% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 15% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

"Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенными в своем будущем. Создавая накопления, важно найти разумный баланс между расходами и доходами, рационально подходить к тратам, подбирать оптимальные финансовые инструменты, которые помогут без риска потери вложений увеличить доход. Но начинать надо с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее", - объясняет заместитель гендиректора СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

Среди тех, кто делает сбережения, 34% откладывают деньги менее года. Еще столько же (39%) копят от года до трех лет, 13% самарцев откладывают деньги уже более трех лет, а 13% только начинают путь к формированию капитала.

*Опрос 1205 респондентов проведен во всех регионах России в январе 2023 года.