Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение двум участникам ОПГ по статьям о производстве и попытке сбыта наркотиков.
По версии следствия, в августе 2022 г. в Кинельском районе самарцы организовали производство наркотиков. Во время следствия из погреба частного дома изъяли более 2,2 кг запрещенных веществ.
Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд Самарской области.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063