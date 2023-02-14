Двух самарцев будут судить за производство наркотиков

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение двум участникам ОПГ по статьям о производстве и попытке сбыта наркотиков.

По версии следствия, в августе 2022 г. в Кинельском районе самарцы организовали производство наркотиков. Во время следствия из погреба частного дома изъяли более 2,2 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд Самарской области.