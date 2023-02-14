Минэкономразвития РФ готовит изменения критериев в программе льготного кредитования строительства гостиниц

"Главный проект по туризму — программа льготного кредитования в рамках нацпроекта для строительства 20 тысяч новых номеров. Планируется направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц, в которую активно вовлечен малый и средний бизнес будем обсуждать критерии, чтобы в нее попало как можно больше объектов, повысилась эффективность. Делаем фокус на создании отелей сегмента три и четыре звезды", — прокомментировал Максим Решетников.

Министр также предложил обсудить участие МСП в крупных отраслевых программах по развитию туризма.

Отметим, что в Самарской области ведется постоянная работа по созданию благоприятных условий для работы бизнеса, реализации крупных инвестиционных проектов. Так, 30 сентября 2022 года, на очередном заседании рабочей группы по инвестпроектам при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области был одобрен новый инвестиционный проект по созданию многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования. Общий объем инвестиций в проект составит 156 млн рублей, а его реализация позволит создать в регионе 67 новых рабочих мест.

"Работа по привлечению частных инвестиций в регион и формированию комфортного делового климата в Самарской области ведется в ежедневном режиме. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, регулярно встречаемся с бизнесом, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения" — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На инвестиционном портале Самарской области размещена региональная инвестиционная карта https://investinsamara.ru/investmap, на которой инвестор может в один клик найти необходимую площадку под инвестиционный проект в сфере туризма по заданным критериям. В разделе собраны сведения о территории и объектах инфраструктуры, которые помогут определиться в выборе и оценке объекта для инвестиций.

Для получения поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области вы можете обратиться в Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи — до поддержки предприятия после его запуска.

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