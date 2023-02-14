16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
X5 Group обсудила с партнерами форматы взаимодействия "Пятёрочка" поможет выразить чувства к близким приятными подарками ФИПС обучит специалистов промышленных предприятий Самарской области "Дочка" Корпорации развития выкупает землю у "Солидарность Арены" Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы "Кошелев-проектов"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Минэкономразвития РФ готовит изменения критериев в программе льготного кредитования строительства гостиниц

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Главный проект по туризму — программа льготного кредитования в рамках нацпроекта для строительства 20 тысяч новых номеров. Планируется направить 8 млрд рублей на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц, в которую активно вовлечен малый и средний бизнес будем обсуждать критерии, чтобы в нее попало как можно больше объектов, повысилась эффективность. Делаем фокус на создании отелей сегмента три и четыре звезды", — прокомментировал Максим Решетников.

Фото: Ирина Бабичева

Министр также предложил обсудить участие МСП в крупных отраслевых программах по развитию туризма.

Отметим, что в Самарской области ведется постоянная работа по созданию благоприятных условий для работы бизнеса, реализации крупных инвестиционных проектов. Так, 30 сентября 2022 года, на очередном заседании рабочей группы по инвестпроектам при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области был одобрен новый инвестиционный проект по созданию многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования. Общий объем инвестиций в проект составит 156 млн рублей, а его реализация позволит создать в регионе 67 новых рабочих мест.

"Работа по привлечению частных инвестиций в регион и формированию комфортного делового климата в Самарской области ведется в ежедневном режиме. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, регулярно встречаемся с бизнесом, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения" — отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На инвестиционном портале Самарской области размещена региональная инвестиционная карта https://investinsamara.ru/investmap, на которой инвестор может в один клик найти необходимую площадку под инвестиционный проект в сфере туризма по заданным критериям. В разделе собраны сведения о территории и объектах инфраструктуры, которые помогут определиться в выборе и оценке объекта для инвестиций.

Для получения поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области вы можете обратиться в Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи — до поддержки предприятия после его запуска.

Присоединяйтесь к нам в соцсети "ВКонтакте", также следите за новостями в телеграм-канале.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5