Главврача тольяттинской поликлиники заподозрили в превышении полномочий

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за нарушений в городской поликлинике № 4. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2022 г. главврач незаконно назначил премию подчиненному и нанес учреждению ущерб 35 тыс. рублей. Кроме того, вопреки правилам, он назначил на должность заведующей терапевтическим отделением сотрудницу, не прошедшую необходимое обучение.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
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